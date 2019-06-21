Ерохин получил большое рассечение в товарищеском матче с «Ваккером»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о повреждении полузащитника команды Александра Ерохина, которое игрок получил в товарищеском матче с австрийским «Ваккером» (6:1).
«Самое неприятное, что есть на сегодняшний момент, — у Александра большое и глубокое рассечение. Придётся накладывать швы — повреждение достаточно серьёзное. Надеюсь, что, кроме этого повреждения, у него ничего нет, но этот момент нас немножко расстроил», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
Фото доступно на странице «Зенита» в «Твиттере».
В минувшем сезоне Ерохин помог клубу из Санкт-Петербурга в 16 встречах Российской Премьер-Лиги, 13 из которых он начал в стартовом составе. 29-летний хавбек записал в свой актив 6 голов и 3 результативные передачи.
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