«Зенит» начал новый сезон с разгрома. Заболотный тоже забил

Через неделю после выхода из отпуска и через четыре дня после начала сбора в Зальфельдене «Зенит» сыграл первый матч в сезоне-2019/20. Соперником чемпионов России стал «Ваккер» из Инсбрука, вылетевший из высшего дивизиона чемпионата Австрии. Естественно, уровень соперника на данном этапе подготовки не так важен, поскольку зенитовцы находятся под серьёзными нагрузками, важнее просто дать игрокам почувствовать мяч.

Впервые летняя «предсезонка» «Зенита» состоит всего лишь из одного сбора. Кроме того, другим изменением стал переезд петербургской команды в Зальфельден из Миттерзиля, где сине-бело-голубые работали год назад. Новое место понравилось Сергею Семаку: хороший отель, находящийся немного на отшибе, рядом качественное футбольное поле. Кстати, сам главный тренер в свободное время вместе со своим штабом выбирался на полтора часа в горы. В субботу в гости к Семаку должны приехать старые друзья из «Уфы», а ещё тренер получил подарок от итальянского винодела, вручившего ему свою эксклюзивную коллекцию.

Вообще этот регион – Зальцбург, где остановился «Зенит», и Тироль, где команда встретилась сегодня с «Ваккером» в местечке Сан-Ульрих, – создан для райского отдыха и любительского спорта. Зимой тут раздолье для горнолыжников, а летом для велосипедистов. Красивые горы и озёра, альпийские луга, чистый воздух. Правда, сейчас погода в Зальфельдене меняется по нескольку раз за сутки. То идёт сильный дождь, то холодает, то, наоборот, жара и ясное небо.

Тренировочная программа «Зенита», к счастью, пока не страдает из-за капризов местного климата. За день до матча чемпионов России с бывшей командой Станислава Черчесова (кстати, говорят, он сейчас тоже в этих краях) дождь лил весь день, но как раз перед началом тренировки сине-бело-голубых прекратился. За час до игры с «Ваккером» тоже сильно капало, тем не менее к стартовому свистку дождь прекратился. Однако раскаты грома с начала первого тайма пугали немногочисленных зрителей закрытой козырьком арены в Сан-Ульрихе.

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Пожалуй, на таких маленьких стадионах для клубов шестой лиги «Зенит» давно не проводил спарринги. Да и сама атмосфера вокруг явно не напоминала настоящую футбольную: рядом с полем находились лесопилка, хоккейная площадка и продуктовый магазин. Но это место, несомненно, оказалось самым удобным для россиян и австрийцев с точки зрения логистики. Главное, что газон оказался достаточно хорошим для игры, работало мини-табло.

«Зенит» тренируется в Зальфельдене два раза в день без выходных, а в день матча с «Ваккером» Семак, естественно, ограничился утренним занятием. Чемпионы России отрабатывали игровые взаимодействия, стандартные положения. Сама игра вряд ли заслуживает подробного описания, тем более болельщики могут при желании посмотреть все спарринги сбора на «Зенит ТВ». Главный тренер петербуржцев не стал экспериментировать с тактикой, сыграв в первом тайме по схеме 4-2-3-1. Очевидно, не стоит делать глобальных выводов и в связи с попаданием в условную «основу» Леона Мусаева. Вильмар Барриос занят в сборной Колумбии, а Магомед Оздоев вместе с Михой Мевлей и Робертом Маком только в пятницу вечером присоединяются к «Зениту» после выхода из отпуска. В день встречи с «Ваккером» прибыл в Австрию и Артём Дзюба.

В игре Егор Бабурин Фото: fc-zenit.ru

Чемпионам России пришлось отыгрываться: австрийцы заработали пенальти в результате фола Егора Бабурина. Однако ещё до перерыва сине-бело-голубые ответили тремя голами. Дела пошли веселее, когда Семак поменял флангами Эмилиано Ригони и Олега Шатова. Россиянин реализовал подачу Юрия Жиркова, продавив защитника и забив головой, а спустя минуту оформил дубль, показав высокое индивидуальное мастерство. Аргентинец реализовал выход один на один. Во второй половине у «Зенита» было три центральных защитника, видимо, схему диктовал подбор запасных. Преимущество номинальных гостей возросло. Эрнани упустил шанс сделать счёт крупным, послав мяч в перекладину, а вот Александр Ерохин пробил здорово. После этого Семак выпустил молодёжь: защитника Даниила Прохина и вингера Андрея Мостового. Пятый и шёстой голы забил под возобновившемся дождём любимец фанатов Антон Заболотный, которому ассистировал как раз Мостовой. Уставший «Ваккер» быстро перестал успевать за скоростями соперника.

В следующем матче 25 июня «Зенит» встретится с «Левски», а 29-го чемпионы России сыграют сразу две встречи разными составами – с «Гонведом» и «Црвеной Звездой». Уже 6 июля команда Семака проведёт первый официальный матч – за Суперкубок России с «Локомотивом». Северная столица ждёт возобновления сезона, в котором в Петербург вернётся Лига чемпионов. «Зенит» продолжает продажу абонементов, готовясь снова бить рекорды посещаемости.