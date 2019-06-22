Игрок сборной Нигерии потерял сознание на тренировке

Вингер сборной Нигерии Самуэль Калу потерял сознание на пятничной тренировке своей команды, которая готовится к старту в Кубке африканских наций. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, 21-летний футболист упал без сознания во время подготовки команды к стартовой игре в КАН-2019 с Бурунди. Игрок сразу же был доставлен в больницу. Позже представитель Нигерийской федерации футбола Адемола Олахире сообщил: «Мне сказали, что Самуэль Калу находится в стабильном состоянии. Его доставили в больницу, где ему сделали анализы. Сейчас он в порядке. У него случилось обезвоживание организма».

Ожидается, что уже 22 июня Калу, выступающий за «Бордо», сможет принять участие в дебютной игре своей сборной в КАН-2019.