Мать форварда «Бордо» Калу освобождена спустя неделю после похищения

Мать нигерийского нападающего «Бордо» Самуэля Калу оказалась на свободе спустя неделю после похищения преступниками, сообщает L’Equipe.



По словам представителей полиции, женщину освободили прошедшей ночью, после чего ей удалось добраться до дома. При этом защитники правопорядка не уточнили, был ли в итоге выплачен залог, который требовали злоумышленники.



Напомним, накануне, 4 марта, Калу заявил, что 27 февраля его мать похитили, когда она со своими младшими детьми возвращалась на машине домой на юго-востоке Нигерии. Злоумышленники потребовали за женщину выкуп в размере 3 млн нигерийских найр (около $ 8 тыс.), однако нарушили обещание и не отпустили её после выплаты суммы. Последним требованием преступников была выплата 15 млн найр (около $ 41 тыс.).

Мать форварда «Бордо» Калу похитили и не отпустили после уплаты выкупа