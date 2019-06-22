Санчес играл с травмой лодыжки в матче с Эквадором
Забивший победный мяч на 51-й минуте матча с Эквадором форвард сборной Чили Алексис Санчес сообщил, что получил травму лодыжки в первом тайме игры группового этапа Кубка Америки.
«Повреждение в первом тайме? Там была небольшая травма лодыжки. Но готов на всё для своей сборной. У меня всегда было достаточно энтузиазма, чтобы играть в футбол, но в Англии мне давали очень мало игрового времени. Сейчас я получаю удовольствие от игры. Представлять свою страну на международном турнире – самое прекрасное, что может быть», – цитирует 30-летнего чилийца Reuters.
Сборная Чили победила национальную команду Эквадора со счётом 2:1, набрала шесть очков и досрочно вышла из группы C. В следующем туре Чили проведёт матч со сборной Уругвая 25 июня.
Сборная Чили одержала вторую победу на Кубке Америки, обыграв Эквадор
Красивый гол Санчеса — в видеообзоре матча Чили — Эквадор
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