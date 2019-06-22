Неймар: футбол всегда был для меня шоу

Бразилец Неймар прокомментировал сезон в исполнении «ПСЖ» и рассказал об отношении к футболу.



«Главной целью клуба в этом сезоне была Лига чемпионов. Поэтому, конечно, для всех нас поражение в матче с «Манчестер Юнайтед» стало тяжёлым ударом. Чувствовал себя подобно каждому игроку, сотруднику, руководству и поклоннику клуба — грустно.



С того момента как начал любить футбол, я всегда смотрю на него как на шоу. Все мои кумиры делали на поле шоу, показывали очень эффектную игру.



Безусловно, этого не всегда хватает для успеха — нужно иметь и волю к победе, и жажду к ней. С этим у меня всё в порядке, ведь я ненавижу проигрывать. Никогда не сдаюсь, не боюсь получить по ногам от соперника. Всё это часть игры», — цитирует Неймара So Foot.