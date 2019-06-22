Неймар: футбол всегда был для меня шоу
Бразилец Неймар прокомментировал сезон в исполнении «ПСЖ» и рассказал об отношении к футболу.
«Главной целью клуба в этом сезоне была Лига чемпионов. Поэтому, конечно, для всех нас поражение в матче с «Манчестер Юнайтед» стало тяжёлым ударом. Чувствовал себя подобно каждому игроку, сотруднику, руководству и поклоннику клуба — грустно.
С того момента как начал любить футбол, я всегда смотрю на него как на шоу. Все мои кумиры делали на поле шоу, показывали очень эффектную игру.
Безусловно, этого не всегда хватает для успеха — нужно иметь и волю к победе, и жажду к ней. С этим у меня всё в порядке, ведь я ненавижу проигрывать. Никогда не сдаюсь, не боюсь получить по ногам от соперника. Всё это часть игры», — цитирует Неймара So Foot.
- 22 июня 2019
-
09:31
-
09:16
-
09:08
-
08:51
-
08:22
-
08:07
-
07:49
-
07:11
-
06:32
-
06:08
-
04:43
-
04:07
-
02:40
-
01:55
-
01:27
-
00:54
-
00:44
-
00:21
-
00:19
-
00:04
- 21 июня 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:31
-
23:02
-
22:59
-
22:39
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
20:51
Партнерский контент