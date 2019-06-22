Гнабри — лучший игрок «Баварии» в сезоне-2018/19

Немецкий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри стал лучшим игроком клуба в завершившемся сезоне. Об этом сообщается в официальном «твиттере» чемпионов Германии.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Баварии».

Гнабри стал игроком «Баварии» в 2017 году, однако первый год провёл в «Хоффенхайме» на правах аренды. В сезоне-2018/19 провёл 42 матча за немецкий клуб во всех турнирах, в которых смог забить 13 мячей и отдать девять результативных передач. Серж помог команде завоевать золото национального чемпионата и Кубок Германии.



В начале марта «Бавария» продлила контракт с 23-летним футболистом до 2023 года. В конце марта появилась информация о заинтересованности в услугах Гнабри итальянского «Милана».