Руэда: в сборной Чили Санчес чувствует больше любви, чем в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда после победы в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Эквадора (2:1) поделился мнением об игре нападающего чилийской сборной и «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Напомним, в первом тайме встречи Санчес получил травму лодыжки.
«Он мотивирован, он чувствует свою принадлежность к национальной команде, ему комфортно в окружении товарищей. Возможно, он не испытывает подобных ощущений в „Манчестер Юнайтед“. Он пришёл в трудный, неподходящий момент, и, возможно, в самый несбалансированный „Манчестер Юнайтед“ за последние годы. в сборной Чили он чувствует больше любви, чем в английском клубе», — приводит слова Руэды FOX Sports.
Санчес играл с травмой лодыжки в матче с Эквадором
- 22 июня 2019
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