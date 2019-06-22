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Руэда: в сборной Чили Санчес чувствует больше любви, чем в «Манчестер Юнайтед»

Руэда: в сборной Чили Санчес чувствует больше любви, чем в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда после победы в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Эквадора (2:1) поделился мнением об игре нападающего чилийской сборной и «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Напомним, в первом тайме встречи Санчес получил травму лодыжки.

«Он мотивирован, он чувствует свою принадлежность к национальной команде, ему комфортно в окружении товарищей. Возможно, он не испытывает подобных ощущений в „Манчестер Юнайтед“. Он пришёл в трудный, неподходящий момент, и, возможно, в самый несбалансированный „Манчестер Юнайтед“ за последние годы. в сборной Чили он чувствует больше любви, чем в английском клубе», — приводит слова Руэды FOX Sports.

Санчес играл с травмой лодыжки в матче с Эквадором
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