Источник: «Локомотив» предложил € 6 млн за защитника «Галатасарая» Линнеса

Московский «Локомотив» предложил «Галатасараю» € 6 млн за норвежского защитника Мартина Линнеса, сообщает Fotomac.



По информации источника, на трансфере 27-летнего норвежского футболиста настаивает лично главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин, которому понравилось выступление Линесса в Лиге чемпионов в минувшем сезоне. Напомним, «Локомотив» и «Галатасарай» встречались дважды на групповом этапе турнира.



Линнес перешёл из «Мольде» в «Галатасарай» в 2016 году за € 2 млн. В завершившемся сезоне норвежский защитник принял участие в 33 матчах за турецкий клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. В составе «Галатасарая» Линнес становился чемпионом Турции в сезоне-2017/18. Также Линнес играет за национальную команду Норвегии с 2013 года.