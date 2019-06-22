Источник: «Локомотив» предложил € 6 млн за защитника «Галатасарая» Линнеса

Московский «Локомотив» предложил «Галатасараю» € 6 млн за норвежского защитника Мартина Линнеса, сообщает Fotomac.
По информации источника, на трансфере 27-летнего норвежского футболиста настаивает лично главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин, которому понравилось выступление Линесса в Лиге чемпионов в минувшем сезоне. Напомним, «Локомотив» и «Галатасарай» встречались дважды на групповом этапе турнира.
Линнес перешёл из «Мольде» в «Галатасарай» в 2016 году за € 2 млн. В завершившемся сезоне норвежский защитник принял участие в 33 матчах за турецкий клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. В составе «Галатасарая» Линнес становился чемпионом Турции в сезоне-2017/18. Также Линнес играет за национальную команду Норвегии с 2013 года.
- 22 июня 2019
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