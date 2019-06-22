Перу — Бразилия: онлайн-трансляция матча начнётся 22 июня в 22:00

Сегодня, 22 июня, на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки между сборными Перу и Бразилии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Фернандо Рапаллини из Аргентины. В роли его ассистентов выступят Эрнан Майдана и Эдуардо Кардосо Эскобар. Резервный рефери – Арнальдо Саманьего.
В предыдущих двух турах сборная Перу сыграла вничью с Венесуэлой (0:0) и оказалась сильнее Боливии (3:1). В свою очередь Бразилия победила Боливию со счётом 3:0 и также не сумела одолеть Венесуэлу (0:0). В настоящий момент бразильцы и перуанцы занимают первое и второе место в группе A соответственно. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 22 июня 2019
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