Китайский клуб предложил Перишичу контракт на € 36 млн, а «Интеру» — € 25 млн

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Китае.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, следующей командой хорвата может стать «Шанхай Шэньхуа». Китайский клуб уже сделал предложение нерадзурри в размере € 25 млн. Перишичу был предложен выгодный контракт на три года, по условиям которого он сможет заработать € 36 млн.



Перишич защищает цвета «Интера» с 2015 года, а ранее выступал за «Сошо», «Брюгге», дортмундскую «Боруссию» и «Вольфсбург». В минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и 3 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

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