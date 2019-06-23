Рой Кин покинул тренерский штаб «Ноттингем Форест», проработав там 5 месяцев

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин покинул тренерский штаб клуба «Ноттингем Форест», в котором работал с конца января текущего года, сообщает The Guardian.
Напомним, Кин входил в тренерский штаб Мартина О'Нила, с которым был знаком по совместной работе в сборной Ирландии в период с 2013 по 2018 год. Как и О’Нил, Кин защищал цвета «Ноттингем Форест», будучи футболистом. Хавбек играл за английский клуб с 1990 по 1993 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл 12 лет.
По информации источника, Кин покинул «Ноттингем Форест» в связи с желанием заняться самостоятельной тренерской работой. В начале тренерской карьеры экс-футболист попробовал свои силы во главе «Сандерленда» и «Ипсвич Таун», в обоих клубах проведя по два года.
- 23 июня 2019
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