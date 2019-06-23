Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд
Форвард «Зенита» Артём Дзюба кратко прокомментировал своё возвращение в расположение клуба и старт подготовки к сезону-2019/20.
30-летний нападающий разметил видео в своём «инстаграме», где он встречается с партнёрами по команде перед началом тренировки. Ролик футболист подписал словами: «Лев вернулся в Прайд».
Видео доступно в «инстаграме» Артёма Дзюбы.
Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. В стан сине-бело-голубых он перешёл в статусе свободного агента из «Спартака». В минувшем сезоне Дзюба сыграл на клубном уровне 37 матчей. На счету форварда 13 забитых мячей и 17 результативных передач. Нападающий помог своей команде стать чемпионом России. Победа в Премьер-Лиге стала первой для футболиста за всю его карьеру.
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