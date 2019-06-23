Мирзов — о победе над «Спартаком»: премиальные заплатили хорошие

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в матче второго круга Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.

«Мог ли представить, что дважды обыграем «Спартак»? Мы и «Зенит» обыграли, и ЦСКА, и «Локомотив». Почему мы должны кого-то бояться? За победу над „Спартаком“ премиальные заплатили хорошие. Сколько — наше внутреннее дело», — приводит слова Мирзова «Экспресс-газета».

Также 26-летний хавбек рассказал, что помогло ему заиграть в «Арсенале». «Наверное, дело в том, что в «Арсенале» сложилась прекрасная атмосфера. Семейная, что ли. Я почувствовал, что главный тренер Игорь Черевченко мне доверяет. В таких условиях легче раскрыться», — сказал Мирзов.