Мирзов — о победе над «Спартаком»: премиальные заплатили хорошие
Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в матче второго круга Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.
«Мог ли представить, что дважды обыграем «Спартак»? Мы и «Зенит» обыграли, и ЦСКА, и «Локомотив». Почему мы должны кого-то бояться? За победу над „Спартаком“ премиальные заплатили хорошие. Сколько — наше внутреннее дело», — приводит слова Мирзова «Экспресс-газета».
Также 26-летний хавбек рассказал, что помогло ему заиграть в «Арсенале». «Наверное, дело в том, что в «Арсенале» сложилась прекрасная атмосфера. Семейная, что ли. Я почувствовал, что главный тренер Игорь Черевченко мне доверяет. В таких условиях легче раскрыться», — сказал Мирзов.
«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова
- 23 июня 2019
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