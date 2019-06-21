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«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

В настоящий момент красно-белые являются наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 25-летнего футболиста. Примерная стоимость трансфера может составить € 3,5 млн.

Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию – в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них – с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.

За свою карьеру Мирзов также успел поиграть за «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Ахмат».

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