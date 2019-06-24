Месси: Аргентине нужен был матч со сборной Катара, чтобы обрести уверенность
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Катара (2:0).
«Сборная Аргентины провела хороший матч и выиграла. Это было принципиально. Нам нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре команда должна расти, и этот матч не исключение», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.
Колумбия, набрав 9 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице группы В. Аргентина (4) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Парагвай (2) сохраняет шансы на выход из группы, но судьба команды будет зависеть от матчей в группе С.
В четвертьфинале Аргентина сыграет с Венесуэлой. Матч состоится 28 июня.
Аргентина обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки
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