Глушаков: ищу работу
Полузащитник Денис Глушаков опубликовал в социальной сети «Инстаграм» пост с изображением, на котором написано «Ищу работу». 19 июня «Спартак» объявил о разрыве контракта с футболистом. С 32-летним игроком было расторгнуто соглашение по обоюдному согласию сторон.
Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым
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