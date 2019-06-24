Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника «Ростова» Сергея Паршивлюка.



Соглашение бело-голубых с 30-летним футболистом рассчитано на два сезона и предусматривает опцию продления ещё на один год.



В начале июня «Чемпионат» сообщил, что Сергей продолжит карьеру в «Динамо». Контракт игрока с «Ростовом» истёк, в связи с чем он достался московскому клубу бесплатно.



Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака». В «Ростов» он перешёл летом 2017 года из «Анжи». В завершившемся сезоне футболист принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги (22 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек.

«Динамо» объявило о переходе Паршивлюка Фото : Официальный сайт ФК «Динамо» (Москва)