Глушаков: аудиосообщения жене отправлял в стрессовом состоянии

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, когда ему было стыдно больше всего.
«Меня очень легко вывести из себя, и это, наверное, моя слабость. Я вспыльчивый, но быстро отходчивый. Когда мне было больше всего стыдно? Наверное, после появления в прессе оскорблений, когда появился этот шум, гам. Ну было и было, будто бы у других людей такого не случалось. Думаю, у каждого подобное есть. Аудиосообщения жене отправлял в стрессовом состоянии — что-то из этого, не всё», — сказал Глушаков в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.
Напомним, Дарья и Денис Глушаковы обвиняли друг друга во взаимных изменах. В начале февраля их развод был оформлен официально. Суд обязал футболиста выплатить бывшей жене в качестве алиментов треть от своих доходов.
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