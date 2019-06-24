«ПСЖ» готов заплатить € 75 млн за Милинковича-Савича

«ПСЖ» по-прежнему интересуется сербским полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем и готов заплатить за него € 75 млн, утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, руководство французского клуба ожидает сложных переговоров с президентом «Лацио» Клаудио Лотито, который год назад не продал игрока за € 120 млн. В «ПСЖ» рассчитывают, что достичь договорённости удастся благодаря хорошим отношениям между спортивным директором клуба Леонардо и агентом серба Матеей Кежманом.

В минувшем сезоне 24-летний Милинкович-Савич принял участие в 31 матче итальянской Серии А (29 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи и получил семь жёлтых и одну красную карточки. Контракт хавбека с «Лацио» действует до лета 2023 года.