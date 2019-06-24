«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Неймара на Погба

«Пари Сен-Жермен» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о трансфере полузащитника Поля Погба, сообщает The Independent.
По информации издания, французский клуб предложил «красным дьяволам» прямой обмен хавбека на нападающего Неймара. Манкунианцы в лице вице-президента Эда Вудворда ответили отказом. Утверждается, что причиной такого решения стал оклад бразильца, значительно превосходящий зарплату Погба, и нежелание функционера отпускать француза из команды.
Ранее сообщалось, что Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, а основными претендентами на него являются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год. В свою очередь Неймар, по информации СМИ, может также вернуться в свой бывший клуб – «Барселону».
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