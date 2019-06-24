Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» 6 июля покажет Первый канал

Первый канал покажет матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», который состоится 6 июля.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Прямой эфир начнётся в 18:55 мск.

В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России.

Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.

«Зенит» и «Локомотив» ранее дважды разыгрывали трофей между собой. В 2008 году «Зенит» добился победы со счётом 2:1. В 2015 году команды завершили матч вничью — 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался петербургский клуб.