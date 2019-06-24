«Уфа» уступила австрийскому «Хорну» в контрольном матче
«Уфа» в контрольном матче уступила клубу второго австрийского дивизиона «Хорн» со счётом 1:2. Встреча состоялась в австрийском Майрхофене, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
В первом тайме австрийский клуб забил два мяча уже к 30-й минуте. В начале второго тайма башкирский клуб сократил отставание в счёте благодаря голу Данила Емельянова. Но сравнять счёт «Уфе» не удалось, несмотря на большое количество опасных моментов.
«Уфа» (Россия) — «Хорн» (Австрия) — 1:2 (0:2)
Голы: Емельянов, 52 — Штефель, 13, Чеукоуа, 30
Следующий контрольный матч уфимцы проведут 28 июня с «Карабахом».
В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за место в РПЛ «Уфа» одолела «Томь» (2:0, 0:1).
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