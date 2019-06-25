Президент УАФ: кто-то с Украины помогал Люксембургу информацией по делу Мораеса

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о помощи Федерации футбола Люксембурга с Украины по делу натурализованного Жуниора Мораеса.



«Конечно же, эта ситуация не могла не отразиться на игроках сборной. Для сборной была дополнительная мотивация выиграть ещё раз у Люксембурга, в том числе и потому, что соперники пытаются в неспортивной борьбе получить эти три очка. Это не красит футбол, когда очки оспариваются в кабинетах. Для этого есть поле, где и должны команды бороться за результат.



А по заинтересованным в этой истории, я бы не хотел придумывать никаких заговоров, но, к сожалению, факты говорят о том, что мы боролись за нашу сборную и наших болельщиков не просто с нашими коллегами из других федераций. Этим коллегам кто-то помогал с Украины. Информацией. Когда мы в дисциплинарном и в апелляционном органе УЕФА отстаивали интересы сборной и страны, было очень неприятно, что озвучивалась информация против нас, полученная непосредственно изнутри, с Украины.



Я искренне не хочу думать, что в попытках навредить мне лично есть люди, решившие пойти против результата Украины и каждого из наших «сборников», которые на поле кровью и потом добывают свои победы», – цитируют Павелко «Украинские национальные новости».