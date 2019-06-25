Президент УАФ: кто-то с Украины помогал Люксембургу информацией по делу Мораеса

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о помощи Федерации футбола Люксембурга с Украины по делу натурализованного Жуниора Мораеса.
«Конечно же, эта ситуация не могла не отразиться на игроках сборной. Для сборной была дополнительная мотивация выиграть ещё раз у Люксембурга, в том числе и потому, что соперники пытаются в неспортивной борьбе получить эти три очка. Это не красит футбол, когда очки оспариваются в кабинетах. Для этого есть поле, где и должны команды бороться за результат.
А по заинтересованным в этой истории, я бы не хотел придумывать никаких заговоров, но, к сожалению, факты говорят о том, что мы боролись за нашу сборную и наших болельщиков не просто с нашими коллегами из других федераций. Этим коллегам кто-то помогал с Украины. Информацией. Когда мы в дисциплинарном и в апелляционном органе УЕФА отстаивали интересы сборной и страны, было очень неприятно, что озвучивалась информация против нас, полученная непосредственно изнутри, с Украины.
Я искренне не хочу думать, что в попытках навредить мне лично есть люди, решившие пойти против результата Украины и каждого из наших «сборников», которые на поле кровью и потом добывают свои победы», – цитируют Павелко «Украинские национальные новости».
- 25 июня 2019
-
13:25
-
13:25
-
13:03
-
12:53
-
12:43
-
12:37
-
12:15
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:17
-
11:09
-
11:02
-
10:49
-
10:40
-
10:35
-
10:33
-
10:22
-
10:03
-
09:54
-
09:50
-
09:43
-
09:31
-
09:26
-
09:11
-
09:00
-
08:29
-
07:07
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:42
-
05:18