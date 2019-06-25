Уткин: «Матч» включился в тендер на VAR

Известный блогер Василий Уткин рассказал о борьбе за право обеспечивать работу системы видеоповторов (VAR) в предстоящем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Главнейший вопрос в том, кто будет делать систему VAR. Дело постепенно склонялось к тому, что провайдером услуги станет та же компания, что обеспечивала VAR на решающих матчах Кубка России, – ПТС. Но неожиданно в тендер включился «Матч». Его предложение всерьёз рассматривается, хотя оно стоит на полста миллионов рублей дороже, и «Матч» готов запустить работу к ноябрю. Вариант с ПТС работает с первого тура.
Тут в чём суть? VAR – это картинка. Но это не телевидение. Это ассистент рефери. Ну как свисток – звук, но это не повод сотрудничать именно с музыкальным лейблом. Во всех европейских странах работа VAR происходит на технике Hawk Eye – это часть концерна «Сони». «Хок Ай» первым разработал систему видеоанализа для тенниса и продолжает работать в этом направлении. «Хок Ай» – партнёр компании ПТС.
«Матч» предполагает просто использовать видеоповторы трансляции. Но вот главный цимес. Лишь в одной стране – в Испании, широко известный пример – год работала система VAR, которую делал для лиги бродкастер турнира, компания «МедиаПро». И сейчас отказались. Почему? Потому что бродкастер не независим. У него вполне может быть свой интерес – взвинтить интригу, например.
Паранойя? Сродни. Но в Испании судейство — крайне болезненный вопрос. Противостояние «Реала» и «Барсы», по любому спорному поводу пресса строго пополам… Нельзя. Отказались. А в России? А в России бродкастер прямо аффилирован с участником соревнований, между прочим. Через «Газпром». Красивая история выгорает, правда?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 25 июня 2019
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