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РПЛ ещё не решила, когда вводить VAR в следующем сезоне

РПЛ ещё не решила, когда вводить VAR в следующем сезоне
Футбол / РПЛ 0

Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев рассказал о предстоящем использовании системы видеоповторов (VAR) в матчах следующего розыгрыша чемпионата России, а также заявил, что лига ещё не определилась с точным временем введения системы.

«Недавнее заседание по VAR было плановым и рабочим. Глобальные и принципиальные решения приняты – он будет. Сейчас арбитры проходят обучение, ведётся подготовка к введению системы. Вопрос в том, будет ли VAR с первого тура. 1 июня будет одно из решающих совещаний, там будет больше конкретики.

VAR будет использоваться в тестовом режиме в ответных полуфиналах и финале Кубка России, а также переходных матчах», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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