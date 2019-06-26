Роббен: ПСВ открыл для меня дверь, но я пока не решил, продолжу ли карьеру

Нидерландский полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сообщил, что он получил предложение от ПСВ, но рассматривает также вариант с завершением карьеры.
«Я знаю, что главный тренер ПСВ Марк ван Боммел открыл для меня дверь. Мы всегда поддерживали с ним связь. Но я пока не решил, буду ли продолжать карьеру», — приводит слова Роббена Voetbal Primeur со ссылкой на Sky.
Отмечается, что футболиста по-прежнему беспокоит травма, которую он получил в минувшем сезоне.
Контракт 35-летнего хавбека с «Баварией» истекает 30 июня нынешнего года, и стороны приняли решение не продлевать соглашение. В минувшем сезоне 35-летний Роббен принял участие в 12 матчах национального чемпионата Германии (7 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также один раз был удалён с поля. Кроме того, на его счёту два забитых мяча и одна результативная передача в четырёх матчах Лиги чемпионов.
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