Глеб: Роналдиньо и Деку приходили пьяные на тренировку, «Барса» боялась за Месси

Бывший полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал, что в своё время он не хотел переходить в «Барселону», но на этом настояли агенты и главный тренер Хосеп Гвардиола.



«Когда я перешёл в „Барсу“, то какое-то время пожил у Анри. Он мне говорит: „Оставайся, пока не найдёшь что-то. В отеле что там? Скучно“. И вот я месяц прожил у него. Он мне всегда говорил: «Зачем ты переходил в «Барсу»?! Ну позвони мне, я бы всё объяснил!» Честно говоря, я в «Барселону» изначально не хотел вообще переходить. Ну вообще! Вот внутренне как-то не хотелось. Хотел в «Баварию» или остаться в «Арсенале». А мне агенты… Ещё и Гвардиола этот звонит.



А с Анри мы в «Арсенале» общались так: привет-пока. И вот тут он говорит — набери. Так я ему говорю: «Я твой номер не знал, ё-мое!» Да, он тоже был разочарован переходом в «Барселону». Всё было по-другому после «Арсенала». Роналдиньо и Деку приходили пьяные на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси», — цитирует «Белорусский футбол» слова Глеба в программе «Скамейка основных».