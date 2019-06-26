Дюков: не соглашусь, что объединённый чемпионат невозможен – есть же АПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности пригласить в Премьер-Лигу команды из соседних стран.



«ФИФА и УЕФА говорили, что объединённый чемпионат невозможен? Не соглашусь, что это невозможно – есть же АПЛ. Есть, конечно, нюансы. Думаю, что ФИФА не будет против, но есть непростое решение для этих клубов. Там у них есть квота для участия в еврокубках, тут придётся отказаться. Вопрос в том, готовы ли они к такому и готовы ли национальные ассоциации их отпустить. Это должно быть осознанное и продуманное решение.



Могу ли представить, что «Кайрат» можно сразу принять в РПЛ? Была высказана идея по поводу увеличения участников РПЛ. Мы сейчас оставляем за скобками всё, что стояло за этим предложением. Что касается приглашения клубов из других чемпионатов, этот вопрос требует определённой проработки, но я не могу сказать, что мы сейчас этим занимаемся. Я бы не тратил время на то, чтобы погружаться в исследование этого вопроса. Это лишь одна из идей», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран