Дюков: оцениваем действия Федерации футбола Грузии как провокацию

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал антироссийские акции нескольких грузинских футбольных клубов.

Ранее игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси. Так, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.

«Здесь нужно говорить о ситуации футбола Грузии в целом. У нас есть основания считать, что федерация нарушила принципы юридической нейтральности и нормы этического кодекса. ФИФА должна на это отреагировать. В соответствии с уставом ФИФА федерации должны придерживаться принципа политического нейтралитета. Мы оцениваем эти действия как провокацию, поэтому рассматриваем возможность обратиться с претензией и просьбой разобраться в ФИФА. Политика должна быть вне футбола, а футбол – вне политики. У многих есть свои политические позиции по различным вопросам. Если мы начнём использовать футбол для их продвижения, то очень скоро превратим этот вид спорта в одно большое политическое ток-шоу. Мы надеемся, что ФИФА даст оценку этим действиям. На мой взгляд, поступок безответственный и бездумный», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.