Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Спартаке» ещё не определились с новым капитаном после ухода Глушакова

В «Спартаке» ещё не определились с новым капитаном после ухода Глушакова
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о судьбе капитанской повязки после ухода из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

«Выборы капитана будут происходить в конце сбора. Кто будет капитаном – вы увидите. Пока мы ещё не определись, кто будет капитаном», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Глушаков являлся капитаном «Спартака» в течение нескольких последних сезонов. Ранее в этом месяце стало известно о расторжении клубом контракта с футболистом по обоюдному согласию сторон.

Кононов возглавляет «Спартак» с середины прошлого сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги по итогам кампании-2018/19.

Цорн: договорились с Глушаковым на более скромную компенсацию, чем 100 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент