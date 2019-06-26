В «Спартаке» ещё не определились с новым капитаном после ухода Глушакова
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о судьбе капитанской повязки после ухода из клуба полузащитника Дениса Глушакова.
«Выборы капитана будут происходить в конце сбора. Кто будет капитаном – вы увидите. Пока мы ещё не определись, кто будет капитаном», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Глушаков являлся капитаном «Спартака» в течение нескольких последних сезонов. Ранее в этом месяце стало известно о расторжении клубом контракта с футболистом по обоюдному согласию сторон.
Кононов возглавляет «Спартак» с середины прошлого сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги по итогам кампании-2018/19.
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