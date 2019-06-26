РПЛ представила официальный мяч сезона-2019/20
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила официальный мяч сезона-2019/20.
«Nike Merlin – официальный мяч РПЛ в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении Премьер-Лиги в «Твиттере».
Фото доступно в «твиттере» Российской Премьер-Лиги.
Новый сезон в России стартует матчем за Суперкубок. Трофей разыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотив». Игра состоится 6 июля в Москве на «ВТБ Арене».
Сезон в Премьер-Лиге стартует 12 июля матчем между «Арсеналом» и «Динамо» в Туле. До зимней паузы, которая начнётся 9 декабря, команды высшего дивизиона России сыграют по 19 матчей. Возобновится сезон в РПЛ 1 марта матчами 20-го тура. Игры 30-го тура Премьер-Лиги запланированы на 17 мая 2020 года.
Исполком РФС не обсуждал расширение числа участников РПЛ
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