РПЛ представила официальный мяч сезона-2019/20

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила официальный мяч сезона-2019/20.

«Nike Merlin – официальный мяч РПЛ в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении Премьер-Лиги в «Твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Российской Премьер-Лиги.

Новый сезон в России стартует матчем за Суперкубок. Трофей разыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотив». Игра состоится 6 июля в Москве на «ВТБ Арене».

Сезон в Премьер-Лиге стартует 12 июля матчем между «Арсеналом» и «Динамо» в Туле. До зимней паузы, которая начнётся 9 декабря, команды высшего дивизиона России сыграют по 19 матчей. Возобновится сезон в РПЛ 1 марта матчами 20-го тура. Игры 30-го тура Премьер-Лиги запланированы на 17 мая 2020 года.