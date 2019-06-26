Появилось фото гостевой формы «Реала» на следующий сезон

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии гостевой игровой формы мадридского «Реала» на следующий сезон.

Футболка, шорты и гетры новой экипировки «Королевского клуба» выполнены в тёмно-синих цветах с золотой отделкой и традиционным монохромным клубным гербом на левой стороне груди.

Минувший сезон «Реал» завершил с одним выигранным трофеем — «сливочные» стали победителями клубного чемпионата мира. В чемпионате Испании «Королевский клуб» финишировал третьим. Отставание мадридской команды от чемпиона, коим стала «Барселона», составило 19 очков. Борьбу за победу в Лиге чемпионов «Реал» прекратил на стадии 1/8 финала, уступив «Аяксу» (2:1, 1:4). Из Кубка Испании «сливочные» вылетели в полуфинале от той же «Барселоны» (1:1, 0:3).