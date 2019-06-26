«Ахмат» обыграл в товарищеской игре 2-ю команду Словакии, Мбенге забил 5 мячей

Сегодня, 26 июня, «Ахмат» сыграл товарищеский матч со словацким клубом «Дунайска Стреда». Встреча завершилась со счётом 5:1.

Все пять мячей в составе грозненской команды забил форвард Аблайе Мбенге. Уже на 3-й минуте он открыл счёт. На 30-й минуте сенегалец отправил второй мяч в ворота словацкой команды. На 49-й минуте Жолт Кальмар сократил отставание в счёте до минимума. Однако с 51-й по 60-ю минуту Мбенге забил ещё три мяча.

В минувшем сезоне «Дунайска Стреда» заняла второе место в чемпионате Словакии. Отставание команды от чемпиона, коим стал «Слован», составил 17 очков.

«Ахмат» минувший сезон завершил на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 играх чемпионата команда из Грозного набрала 42 очка.