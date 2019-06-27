«Атлетико» вступил к борьбу за Хамеса

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу, утверждает Football Espana со ссылкой на Cadena SER.
По данным источника, «матрасники» рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Но для этого «Атлетико» придётся продать полузащитника Витоло и нападающего Анхеля Корреа.
Ранее сообщалось, что Хамес может перейти в «Наполи», но итальянский клуб хочет арендовать футболиста с правом выкупа, а «Реал» рассчитывает продать игрока. В данный момент хавбек находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки.
Последние два сезона 27-летний Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы Германии заплатили «Реалу» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 40 млн.
- 27 июня 2019
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