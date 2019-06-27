Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что Неймар хочет вернуться в клуб

Вице-президент «Барселоны» Хорди Кардонер подтвердил, что бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в стан каталонского клуба.
«Неймар хочет вернуться, и он сказал об этом, но проблема не в этом. Было бы неправильно, если бы „Барселона“ была обеспокоена подписанием Неймара. На самом деле это операция, которой мы не занимались, и мы не знаем, будет ли она осуществлена. Он отличный игрок, и я уже оценил его успехи в своё время», — цитирует Кардонера Mundo Deportivo.
Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар достиг устной договорённости с «Барселоной». Стороны согласовали пятилетний контракт. При этом бразилец не стал вести переговоры с каталонцами, а просто согласился на предложенные ему условия, понимая, как тяжело руководству клуба будет осуществить его трансфер.
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