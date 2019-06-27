Ахметов: взял 7-й номер, под ним обычно играют топовые футболисты

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к предстоящему сезону в Австрии, где «армейцы» проводят сбор.
«Потихонечку набираем обороты, приходим в кондиции. Начали без раскачки, в режиме тяжёлой работы. Форма становится лучше с каждым днём, двигаемся только вперёд. Место мне тоже кажется знакомым, с другой стороны, все эти австрийские маленькие стадиончики очень похожи. Ничего нового: условия комфортные, требования тренеров мы прекрасно знаем, поля, гостиницы и всё, что их окружает, примерно одинаковые.
Какие ожидания с турниром в Австрии? Первоначальная задача — наиграть связи, прийти в оптимальные кондиции, набрать форму. Результат второстепенен, но спортсмены всегда хотят побеждать — на тренировках, в товарищеских матчах. Если будет получаться решать наши основные задачи, будет и результат.
Почему решил выступать под седьмым номером? Мне нравится число 7. В том году не получилось взять семёрку, решил в этом (улыбается). Связана ли любовь к семёрке с одним всемирно известным игроком? (Улыбается.) Да нет, скорее с тем, что под этим номером обычно играют топовые футболисты», — цитирует хавбека пресс-служба ЦСКА.
- 27 июня 2019
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