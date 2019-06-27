Ан. Козлов вернулся в «Уфу»
«Уфа» на странице клуба в «Инстаграме» объявила о возвращении нападающего Андрея Козлова. Условия контракта не разглашаются.
Фото доступно на странице «Уфы» в «Инстаграме».
Козлов — воспитанник брянского футбола. Нападающий уже играл за «Уфу» в сезоне-2011/12. Тогда в 9 матчах ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» он забил 3 гола. В прошедшей кампании 30-летний форвард провел 23 игры в составе «Оренбурга», в которых отметился 4 мячами.
Андрей уже присоединился к «Уфе» на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
«Уфа» завершила сезон-2018/19 на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. По итогам двух переходных матчей с «Томью» (2:0, 0:1) команда сохранила прописку в главном футбольном турнире страны.
Самедов, скорее всего, завершит карьеру, несмотря на предложение от «Уфы»
- 27 июня 2019
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