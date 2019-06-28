Цорн: «Спартак» не смог договориться по условиям с Кудряшовым

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что красно-белые были готовы подписать бывшего защитника «Истанбул Башакшехир» Фёдора Кудряшова.
«Мы интересовались Кудряшовым в качестве опции на левый фланг обороны, где у нас есть определённый дефицит. Фёдор уже достаточно возрастной игрок, в связи с чем не вписывается в нашу философию по комплектованию команды.
Однако с учётом этого опыта и того, что Кудряшов является воспитанником «Спартака», а значит входит в список А в еврокубках, мы были готовы сделать исключение, но не смогли договориться по условиям", — приводит слова Цорна Sports.ru.
Кудряшов перешёл в «Истанбул Башакшехир» в январе текущего года из «Рубина» на правах свободного агента. За турецкий клуб россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста один забитый мяч. Этим летом стороны расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2020 года.
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