Экс-защитник «Оренбурга» Ойеволе подписал контракт с «Тамбовом»

Очередным новобранцем «Тамбова» в летнее межсезонье стал экс-защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе. С футболистом подписано трудовое соглашение сроком на один год.

В «Оренбурге» защитник провёл последние шесть сезонов, два из которых пришлись на Премьер-Лигу. Дважды с «Газовиком», а потом с «Оренбургом» выигрывал ФНЛ. В РПЛ суммарно сыграл 49 матчей и забил 4 мяча.



В минувшем сезоне РПЛ Ойеволе забил три мяча в ворота «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». Всего же за оренбургский клуб Адесойе провёл 168 игр, в которых отметился 11 голами.



«Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков хорошей и надёжной игрой, результативными действиями и победами», — говорится на официальном сайте клуба.