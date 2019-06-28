Экс-защитник «Оренбурга» Ойеволе подписал контракт с «Тамбовом»

Очередным новобранцем «Тамбова» в летнее межсезонье стал экс-защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе. С футболистом подписано трудовое соглашение сроком на один год.
В «Оренбурге» защитник провёл последние шесть сезонов, два из которых пришлись на Премьер-Лигу. Дважды с «Газовиком», а потом с «Оренбургом» выигрывал ФНЛ. В РПЛ суммарно сыграл 49 матчей и забил 4 мяча.
В минувшем сезоне РПЛ Ойеволе забил три мяча в ворота «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». Всего же за оренбургский клуб Адесойе провёл 168 игр, в которых отметился 11 голами.
«Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков хорошей и надёжной игрой, результативными действиями и победами», — говорится на официальном сайте клуба.
- 28 июня 2019
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