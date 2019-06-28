«Урал» подпишет контракт с защитником «Носты», если Меркулов уйдёт в «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», на просмотре в «Урале» находится левый защитник клуба «Носта» Исламжан Насыров. С ним будет подписан контракт в том случае, если переговоры между «Спартаком» и «Уралом» по Михаилу Меркулову завершатся успешно.
Ранее стало известно, что «Спартак» начал переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова. В настоящее время стороны пытаются согласовать сумму трансфера 25-летнего российского футболиста. Руководство «Урала» запрашивает € 2,5 млн за защитника.
Меркулов выступает в составе «Урала» с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. Напомним, «Урал» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19.
- 28 июня 2019
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