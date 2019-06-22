«Спартак» вступил в переговоры по трансферу защитника «Урала» Меркулова
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» начал переговоры с «Уралом» по трансферу защитника Михаила Меркулова.
На данный момент стороны пытаются согласовать сумму трансфера 25-летнего российского футболиста. Руководство «Урала» запрашивает € 2,5 млн за защитника.
Меркулов выступает в составе «Урала» с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Напомним, «Урал» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Московский «Спартак» замкнул пятёрку лучших команд чемпионата России. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».
Понсе — о переходе в «Спартак»: счастлив стать частью команды с богатой историей
- 22 июня 2019
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