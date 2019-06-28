Ловчев: если Кутепов покинет «Спартак» — это будет счастье

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру московской команды в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2).
«Команду «Гефест» тренирует Андрей Тихонов, с которым мы в эфире обсуждали «Спартак» после игры с «Ростовом» на турнире в Австрии.
«Спартак» показал удручающий футбол. На протяжении довольно долгого времени вижу игроков, которых постоянно меняют, ищут варианты. До сих пор нет наигранного варианта! Особенно в обороне. Вот смотрю на Кутепова — и в его игре ничего не меняется. Он может на меня обижаться, но его игра — это позор. В случае с первым голом «Ростова» он не может отнять мяч в элементарной ситуации. Потом от него по центру убегает игрок, а Кутепов — просто присутствующий. Если он покинет «Спартак» — это будет счастье.
И ещё. «Спартак» должен играть не завтра или ещё когда-то, а сейчас», — написал Ловчев на странице в «Фейсбуке».
- 28 июня 2019
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