Ловчев: если Кутепов покинет «Спартак» — это будет счастье

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру московской команды в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2).



«Команду «Гефест» тренирует Андрей Тихонов, с которым мы в эфире обсуждали «Спартак» после игры с «Ростовом» на турнире в Австрии.



«Спартак» показал удручающий футбол. На протяжении довольно долгого времени вижу игроков, которых постоянно меняют, ищут варианты. До сих пор нет наигранного варианта! Особенно в обороне. Вот смотрю на Кутепова — и в его игре ничего не меняется. Он может на меня обижаться, но его игра — это позор. В случае с первым голом «Ростова» он не может отнять мяч в элементарной ситуации. Потом от него по центру убегает игрок, а Кутепов — просто присутствующий. Если он покинет «Спартак» — это будет счастье.



И ещё. «Спартак» должен играть не завтра или ещё когда-то, а сейчас», — написал Ловчев на странице в «Фейсбуке».

Ещенко: это «Спартак», тут всегда все будут на иголках