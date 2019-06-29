Полуфинал Кубка Америки Бразилия — Аргентина пройдёт 3 июля, начало — в 3:30 мск

Стали известны первые два участника 1/2 финала Кубка Америки по футболу — 2019. В четвертьфинале сборная Бразилии обыграла Парагвай (0:0 ДВ, 4:3 по пенальти), а национальная команда Аргентины оказалась сильнее Венесуэлы (2:0).

Матч 1/2 финала Кубка Америки Бразилия — Аргентина состоится в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи запланировано на 3:30 мск.

Напомним, Бразилия, набрав семь очков в трёх встречах, финишировала на первом месте группы A. Аргентина (4) вышла в плей-офф турнира со второго места группы B.

Сегодня, 29 июня, определятся участники другого полуфинала Кубка Америки: сборная Колумбии сыграет с Чили (начало — в 2:00 мск), а национальная команда Уругвая встретится с Перу (начало — в 22:00 мск).