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Гол пяткой Лаутаро Мартинеса в матче Венесуэла — Аргентина на Кубке Америки

Лаутаро Мартинес
«Чемпионат»
Кажется, лучший гол Кубка Америки уже забит. Превзойти Мартинеса будет сложно
Сборная Аргентины — это не только Месси!
Футбол / Южная Америка 0

Пока великий и ужасный Месси отвлекает на себя внимание защитников команд-соперниц и всё больше вхолостую совершает рывки по полям Бразилии, дальше по дистанции сборную Аргентины тянут менее звёздные партнёры Лео. В пятничном четвертьфинале Кубка Америки на легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро блеснул Лаутаро Мартинес. Притом не первый раз на турнире.

Кубок Америки. 1/4 финала
28 июня 2019, пятница. 22:00 МСК
Венесуэла
0 : 2
Аргентина
0:1 – Мартинес – 10, 0:2 – Ло Чельсо – 74

Мартинес открыл счёт в решающем для «альбиселесте» поединке группового турнира против Катара, а теперь повторил этот фокус в игре с венесуэльцами. Да как эффектно! Ни подача углового, ни удар Агуэро у аргентинцев толком не получились — зато получился удар у Мартинеса — в касание, пяточкой! Вратарю Фариньесу только и оставалось, что развести руками. Возможно, он даже мысленно восхитился шедевром нападающего. Красота же!

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