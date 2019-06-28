Кажется, лучший гол Кубка Америки уже забит. Превзойти Мартинеса будет сложно

Пока великий и ужасный Месси отвлекает на себя внимание защитников команд-соперниц и всё больше вхолостую совершает рывки по полям Бразилии, дальше по дистанции сборную Аргентины тянут менее звёздные партнёры Лео. В пятничном четвертьфинале Кубка Америки на легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро блеснул Лаутаро Мартинес. Притом не первый раз на турнире.
Мартинес открыл счёт в решающем для «альбиселесте» поединке группового турнира против Катара, а теперь повторил этот фокус в игре с венесуэльцами. Да как эффектно! Ни подача углового, ни удар Агуэро у аргентинцев толком не получились — зато получился удар у Мартинеса — в касание, пяточкой! Вратарю Фариньесу только и оставалось, что развести руками. Возможно, он даже мысленно восхитился шедевром нападающего. Красота же!
- 28 июня 2019
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