Гаурачс: не надо было «Торпедо» приглашать Лебеденко

Бывший нападающий «Торпедо» и сборной Латвии Эдгарс Гаурачс прокомментировал возвращение форварда Игоря Лебеденко в столичный клуб.

«Если ситуация такая, что есть огромная мощь фанатов и их движения, то иногда нужно к ним прислушиваться. Считаю, здесь надо думать, как правильно вести селекцию. В прошлом году «Торпедо» удалось всё точно сделать. Сейчас с одним игроком они не угадали. Зная всю ситуацию, выскажу своё личное мнение: не надо было приглашать Лебеденко», — приводят слова Гаурачса «Известия».

Московское «Торпедо» в сезоне-2018/19 заняло первое место в турнирной таблице Второй лиги в зоне «Центр» и завоевало путёвку в Футбольную национальную лигу.