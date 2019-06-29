Кудряшов: сообщение Глушакова о поиске работы — это дикость для меня

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов, ныне имеющий статус свободного агента, прокомментировал пост в «Инстаграме» бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова о поиске работы.

«Наверное, это маркетинговый ход со стороны Дениса. Может, хочет привлечь внимание. Но для меня это дикость. Честно», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Фото доступно в «инстаграме» Дениса Глушакова.

32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Контракт полузащитника с клубом действовал до лета 2020 года, однако стороны досрочно расторгли соглашение. С местом продолжения карьеры футболист пока не определился.