Кудряшов: сообщение Глушакова о поиске работы — это дикость для меня
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов, ныне имеющий статус свободного агента, прокомментировал пост в «Инстаграме» бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова о поиске работы.
«Наверное, это маркетинговый ход со стороны Дениса. Может, хочет привлечь внимание. Но для меня это дикость. Честно», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
Фото доступно в «инстаграме» Дениса Глушакова.
32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Контракт полузащитника с клубом действовал до лета 2020 года, однако стороны досрочно расторгли соглашение. С местом продолжения карьеры футболист пока не определился.
Глушаков склоняется к подписанию контракта с «Ахматом»
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