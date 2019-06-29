«Рубин» объявил о подписании контракта с хавбеком молодёжной сборной Грузии
«Рубин» на официальном сайте клуба объявил о переходе полузащитника молодёжной сборной Грузии Зурико Давиташвили.
Контракт 18-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан на 3 года. Давиташвили будет выступать в «Рубине» под 11-м игровым номером.
Давиташвили выступал в составе таких команд из Тбилиси, как «Динамо» и «Локомотив». В высшей лиге чемпионата Грузии в сезонах 2018 и 2019 годов сыграл за «Локомотив» 18 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Грузии. На данный момент Давиташвили является игроком национальной команды Грузии U21.
Казанский «Рубин» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Зенит».
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