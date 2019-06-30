Т. Силва: потеря Неймара придала сборной Бразилии больше мотивации

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тьяго Силва отметил, что потеря нападающего Неймара придала больше мотивации бразильской национальной команде. В полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии сыграет с национальной командой Аргентины.



«С Аргентиной всегда сложно играть. Мы будем атаковать и защищаться, когда аргентинцы пойдут вперёд, потому что любая ошибка может стоить нам победы. Особенно если мяч в ногах у Месси. Надеюсь, мы покажем свою игру и будем вознаграждены.



Да, потеря Неймара омрачила наше выступление на турнире. Но она придала нам больше мотивации. Травма Неймара застала нас врасплох, но, считаю, сборная Бразилии смогла восполнить потерю, чтобы продолжить выступление на хорошем уровне», — приводит слова Силвы Goal.com.

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