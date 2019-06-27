Тьяго Силва — «Флуминенсе»: закройте Месси на базе, пока он находится у вас
Сборная Аргентины готовится к четвертьфинальному матчу Кубка Америки с Венесуэлой на клубной базе «Флуминенсе».
В качестве подарков бразильский клуб предоставил игрокам бело-голубых и капитану команды Лионелю Месси свои футболки с их фамилиями на спинах.
Фото доступно в «твиттере» «Флуминенсе».
Эта акция не осталась незамеченной защитником сборной Бразилии Тьяго Силвой, который отправил сообщение «Флуминенсе»: «Закройте Месси на базе, пока он находится там».
Тьяго Силва перешёл во «Флуминенсе» на правах аренды в январе 2016 года из московского «Динамо». Через год бразильский клуб выкупил контракт игрока. Также в своей карьере защитник поиграл за «Жувентуде», «Порту» и «Милан». В настоящее время он выступает за «Пари-Сен-Жермен».
Т. Силва: завершу карьеру до спада, не хочу превращаться в посмешище на поле
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