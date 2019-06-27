Тьяго Силва — «Флуминенсе»: закройте Месси на базе, пока он находится у вас

Сборная Аргентины готовится к четвертьфинальному матчу Кубка Америки с Венесуэлой на клубной базе «Флуминенсе».

В качестве подарков бразильский клуб предоставил игрокам бело-голубых и капитану команды Лионелю Месси свои футболки с их фамилиями на спинах.

Фото доступно в «твиттере» «Флуминенсе».

Эта акция не осталась незамеченной защитником сборной Бразилии Тьяго Силвой, который отправил сообщение «Флуминенсе»: «Закройте Месси на базе, пока он находится там».

Тьяго Силва перешёл во «Флуминенсе» на правах аренды в январе 2016 года из московского «Динамо». Через год бразильский клуб выкупил контракт игрока. Также в своей карьере защитник поиграл за «Жувентуде», «Порту» и «Милан». В настоящее время он выступает за «Пари-Сен-Жермен».